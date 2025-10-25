MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Spor

Milli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Elif Sude Akgül, gümüş madalya kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2025 16:14, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 16:15
Milli tekvandocu Elif Sude Akgül, dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Wuxi kentindeki organizasyonunun ikinci gününde milli sporcular Elif Sude Akgül ve Ömer Faruk Dayıoğlu tatamiye çıktı.

Kadınlar 49 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen Elif Sude, ikinci turda Andorra'dan Naiara Linan Pardo'yu, üçüncü turda Avustralya'dan Saffron Tambyrajah'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Almanya'dan Supharada Ateşli'yi mağlup eden Elif Sude, yarı finalde de ev sahibi ülkeden Xiaolu Fu'yu geçerek adını finale yazdırdı.

Elif Sude Akgül dünya şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Sakatlığı da bulunan Elif Sude Akgül, finalde Tayvanlı You-yun Liu'ya mağlup oldu ve gümüş madalya aldı.

Alt yaşlarda Avrupa şampiyonluğu bulunan 19 yaşındaki milli sporcu, katıldığı ilk Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Ömer Faruk Dayıoğlu ise İranlı Mahdi Hajimousaei ile yaptığı üçüncü tur maçını kaybederek şampiyonaya veda etti.

