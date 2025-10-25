Sessizliğini bozdu: Meral Akşener'den aylar sonra ilk mesaj

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ismi "cumhurbaşkanlığı yardımcılığıyla" da anılan fakat daha sonra basına yansıyan açıklamalarında bu durumu yalanlayıp aktif siyaseti bırakan Meral Akşener sessizliğini bozdu.

İYİ Parti'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı Meral Akşener, partinin 8. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda "İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum" ifadelerini kullandı.

Akşener, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şanlı tarihimiz boyunca memleketimizin en karanlık gecelerinin şafağı, hep aziz Türk milletinin kutlu iradesiyle müjdelenmiştir.

Bugün de o müjdelerden birinin, 25 Ekim 2017'de bizzat milletimizin emriyle doğan güneşin, İYİ Parti'mizin doğum günü...

Tam 8 yıl önce bir Çarşamba sabahı, milletimizin emrini baş göz üstüne tutmaktan duyduğum heyecanı, dokunabildiğim, sarılabildiğim, sesini duyurabildiğim her bir vatandaşımıza hissettiğim minneti,

Engelleri aşa aşa, duvarları yıka yıka İYİ Parti'nin yürüyüşüne katılan milyonlara duyduğum sevgiyi, tıpkı ilk günkü gibi yüreğimde taşıyorum.

Türk demokrasisi için unutulmayacak bu mücadeleye güç veren milletimize şükranlarımı sunuyorum."

İYİ Parti'nin 8. yaşını canıgönülden kutluyorum."