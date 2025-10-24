MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Etimesgut Ahi-Kent Lokantası Hizmete Açılıyor
Etimesgut Ahi-Kent Lokantası Hizmete Açılıyor

Etimesgut Belediyesi, sosyal belediyecilik ve dayanışma kültürünü pekiştirecek 'Ahi-Kent Lokantası' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hizmete açılacak

Haber Giriş : 24 Ekim 2025 17:10, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 17:21
Etimesgut Belediyesi sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyor... Toplam 144 kişilik kapasitesiyle sadece uygun fiyatlı (80 TL) sıcak tabldot yemek sunmakla kalmayacak olan lokanta, aynı zamanda Etimesgutluların yeni sosyalleşme ve buluşma noktası olacak.

Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, projenin 'kimsesizlerin kimsesi' olma vizyonunu yansıttığını belirtti.

Etimesgut Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını somutlaştıran ve dayanışma kültürünü destekleyen önemli bir projeyi, Ahi-Kent Lokantası'nı vatandaşların hizmetine sunuyor. Kazım Karabekir Mahallesi'nde yer alan tesis, kapsamlı çalışmalarla modern bir buluşma ve dinlenme mekanına dönüştürüldü.

144 Kişilik Dev Kapasite ve Konforlu Alanlar

Belediye birimlerinin titiz çalışmasıyla yenilenen Ahi-Kent Lokantası, toplam 1.078 metrekarelik geniş bir alana yayılıyor. Tesis, ferah iç mekanı, terası, bahçe ve kamelyaları ile toplamda 144 kişilik oturma düzenine sahip. Yapılan peyzaj çalışmaları sayesinde huzurlu ve yeşil bir dinlenme alanı da sunan lokanta, Etimesgutluların yeni sosyalleşme noktası olmaya aday.

Sıcak Tabldot Sadece 80 TL: Hizmet Saatleri Açıklandı

Ahi-Kent Lokantası, vatandaşlara ekonomik ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

Gün Boyu Hizmet (09.00 - 17.00): Çay, kahve, simit, poğaça ve çeşitli tuzlu/tatlı ürünler sunulacak.

Öğle Yemeği (12.00 - 14.00): Belediyenin aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan sıcak tabldot yemekler, vatandaşlara sadece 80 Türk Lirası karşılığında sunulacak.

Başkan Beşikcioğlu: "İnsanın Gönlüne Dokunuyoruz"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, projenin açılışına dair yaptığı açıklamada, Ahi-Kent Lokantası'nın sadece bir yemek mekanı değil, aynı zamanda dayanışma kültürünü yaşatacak bir alan olduğunu vurguladı.

Başkan Beşikcioğlu, "Bu proje yalnızca uygun fiyatlı, sağlıklı yemeğe erişimi kolaylaştırmakla kalmıyor. Ulu Önderimiz Atatürk'ün 'kimsesizlerin kimsesi' olan Cumhuriyet anlayışından ilham alarak, kimseyi geride bırakmayan bir belediyecilik anlayışını hayata geçiriyoruz," dedi.

Lokantanın adını aldığı Ahilik geleneğinin paylaşma, yardımlaşma ve emek kültürünü bugüne taşıdığını belirten Beşikcioğlu, "Bizim için belediyecilik sadece bina inşa etmek değildir; insanın gönlüne dokunmaktır. Etimesgut'umuzun bu örnek projesiyle, dayanışma ruhunu hep birlikte büyüteceğiz," sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

