Bir kente daha metrobüs geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Geçit-Bademli Kavşağı arasındaki köprü ve şerit genişletme çalışmalarını inceledi. Bozbey, köprü tamamlandıktan sonra Mudanya-Bursa hattında metrobüs projesinin başlayacağını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, Geçit ile Bademli Kavşağı arasında devam eden ilave köprü ve şerit genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada yetkililerden bilgi alan Başkan Bozbey, ulaşım projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Mudanya ve Bursa arası metrobüs ile birleşecek"

Mudanya ve merkez arasındaki metrobüs projesi için yapılacak çalışmaların da köprü inşaatının tamamlanmasının ardından başlayacağını açıklayan Başkan Bozbey, "Hattımız tamamlandığında Mudanya ve Bursa arası metrobüs ile birleşecek. Böylece kentimizde, toplu ulaşımı da desteklemiş olacağız. Tüm Bursalılardan ricamız, toplu ulaşım araçlarına yönelmeleridir. Toplu ulaşımla seyahat, kentimizin trafiğini daha konforlu hale getirecektir" diye konuştu.