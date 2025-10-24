Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Kahramankazan 'Kahraman' Ünvanı Almanın Haklı Gururunu Yaşıyor

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Cafer Akın, ilçeye "Kahraman" ünvanının verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Akın, Kahramankazan halkının 15 Temmuz'daki direnişini "tarihin altın sayfalarına yazılan bir destan" olarak nitelendirdi.

24 Ekim 2025 14:38, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 17:54
Ankara'nın Kazan ilçesine, 15 Temmuz 2016 darbe girişimindeki destansı direnişi nedeniyle 25 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla "Kahraman" ünvanının verilmesinin yıl dönümünde gurur ve minnet duyguları dile getiriliyor.

"Korkunun Değil, Cesaretin Tarafında Yer Aldılar"

Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, yaptığı duygusal açıklamada 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlattı. Kahramankazan halkının, vatan hainlerine karşı topyekün direniş gösterdiğini belirten Akın, o karanlık gecede korkunun değil, cesaretin tarafında yer aldıklarını ifade etti:

"O karanlık gecede Kahramankazan halkı, tanklara, silahlara, bombalara karşı sadece yürekleriyle, imanlarıyla durmuş; bu vatanın bölünmez bütünlüğünü canları pahasına korumuştur. Milletimizin istiklali uğruna 9 şehit veren, 92 yiğidini gazi eden bu kutlu topraklar, aziz milletimizin yüreğinde ebediyen yerini almıştır."

"Bu Ünvan Sadece Bir İsim Değil, Bir Sorumluluktur"

Akın, 25 Ekim 2016'da verilen "Kahraman" unvanının önemini vurgulayarak, bu ismin sadece bir adlandırma değil, aynı zamanda bir asaletin ve millet iradesinin sembolü olduğunu kaydetti.

Dernek olarak, bu destanı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Akın, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler de Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği olarak, bu destanı yaşatmak, unutturmamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; kahramanlık, sadece bir unvan değil, bir sorumluluktur. Bu ruh oldukça, ne bu vatan eğilir, ne bu millet diz çöker."

Gazi Cafer Akın, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.


