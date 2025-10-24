Kahramankazan 'Kahraman' Ünvanı Almanın Haklı Gururunu Yaşıyor

Ankara'nın Kazan ilçesine, 15 Temmuz 2016 darbe girişimindeki destansı direnişi nedeniyle 25 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla "Kahraman" ünvanının verilmesinin yıl dönümünde gurur ve minnet duyguları dile getiriliyor.

"Korkunun Değil, Cesaretin Tarafında Yer Aldılar"

Dernek Başkanı Gazi Cafer Akın, yaptığı duygusal açıklamada 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlattı. Kahramankazan halkının, vatan hainlerine karşı topyekün direniş gösterdiğini belirten Akın, o karanlık gecede korkunun değil, cesaretin tarafında yer aldıklarını ifade etti:

"O karanlık gecede Kahramankazan halkı, tanklara, silahlara, bombalara karşı sadece yürekleriyle, imanlarıyla durmuş; bu vatanın bölünmez bütünlüğünü canları pahasına korumuştur. Milletimizin istiklali uğruna 9 şehit veren, 92 yiğidini gazi eden bu kutlu topraklar, aziz milletimizin yüreğinde ebediyen yerini almıştır."

"Bu Ünvan Sadece Bir İsim Değil, Bir Sorumluluktur"

Akın, 25 Ekim 2016'da verilen "Kahraman" unvanının önemini vurgulayarak, bu ismin sadece bir adlandırma değil, aynı zamanda bir asaletin ve millet iradesinin sembolü olduğunu kaydetti.

Dernek olarak, bu destanı yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını dile getiren Başkan Akın, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bizler de Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği olarak, bu destanı yaşatmak, unutturmamak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; kahramanlık, sadece bir unvan değil, bir sorumluluktur. Bu ruh oldukça, ne bu vatan eğilir, ne bu millet diz çöker."

Gazi Cafer Akın, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.



