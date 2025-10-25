Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!

Diyarbakır sokaklarında 20 yıl boyunca simit satarak ailesine bakan Abdulvahap Demircan, 14 yıl süren KPSS mücadelesini zaferle sonuçlandırdı. 49 yaşındaki Demircan, 81 puanla İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tekniker olarak atandı. Atandığına kimsenin inanmadığı Demircan'ın hikayesi, umudun hiç bitmemesi gerektiğini kanıtlıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2025 17:55, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 18:02
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!

Diyarbakır'da 20 yıldır simit satarak ailesine bakan ve bu süre zarfında ders çalışıp KPSS'ye hazırlanan 49 yaşındaki Abdulvahap Demircan, azmi ve inancıyla herkesin yüreğine dokunan bir başarıya imza attı. Hiç evlenmeyen ve son tercihini arkadaşına yaptıran Demircan İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atandı

Simit Tezgahından Memur Masasına: 14 Yıllık KPSS Macerası

Abdulvahap Demircan'ın hayalini gerçeğe dönüştürme yolculuğu, 2008 yılında Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümüne girmesiyle başladı. 2010 yılında mezun olmasına rağmen, tam 14 yıl boyunca KPSS'ye giren Demircan, memur olma umudunu asla yitirmedi.

49 yaşındaki Demircan, her gün günün ilk ışıklarıyla simit tezgahını açtı, sokak sokak dolaşarak çalıştı ve akşam eve döndüğünde yorgunluğa rağmen ders kitaplarının başına geçti.

2024 yılında girdiği sınavdan 81,321 puan alan Demircan'ın atama başvurusu ise bir arkadaşının ısrarıyla gerçekleşti.

Kaderini Değiştiren Telefon: Mutluluk Şaşkınlığı Yarattı

Demircan, yüksek puanına rağmen umutsuzluğa kapılarak Sağlık Bakanlığı atama takviminde tercih yapmak istemedi. Bu noktada devreye giren bir arkadaşı, Demircan adına tercihlerde bulundu.

Uzun yıllar süren olumsuz sonuçlar nedeniyle atandığına önce kendisi, sonra da annesi inanamadı. Demircan o anları şöyle anlattı:

"13 yıl boyunca ben yaptım tercihleri ve sonuçlara baktım hep olumsuz geldi. 'Bu sene sen tercihlerimi yap' dedim. Arkadaşım sonuçlara baktı ve bana atandığımı söyleyince inanmadım, şaşırdım. Sevinçten uçmam geldi. Bu yaşa kadar defalarca sınava girdim, şimdi olunca çok sevindim."

49 Yaşında Hayali Gerçekleşti: Görev Yeri İstanbul Beyoğlu

Azimli mücadelesinin sonunda Abdulvahap Demircan, İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atanma başarısını gösterdi. Bu atama ile Demircan, simit sattığı Diyarbakır sokaklarından, büyük bir metropolde yeni bir meslek hayatına adım atıyor.

Anne Sevgisi ve Vefa: Başarının Arkasındaki En Büyük Güç

Demircan'ın 20 yıllık mücadelesinin ardında yatan en büyük motivasyon ise annesine duyduğu vefa. Evlenmeyerek annesine ve babasına hizmet etmeyi tercih eden Demircan, İstanbul'a yalnız gitmeyeceğini ve annesini de yanına alacağını belirtti.

"Gidip İstanbul'da yer bulana kadar annem burada kalacak ondan sonra onu yanıma alacağım. Çünkü ben ondan kopamıyorum. O olmazsa ben yaşayamam ki, aklım hep onda."

Annesinin başlangıçta atandığına inanmadığını, valizini hazırlayıp yola çıkacağını görünce ikna olduğunu dile getiren Demircan'ın hikayesi, azim, vefa ve yaşa rağmen yenilmez umudun somut bir kanıtı oldu.

