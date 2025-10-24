Türkeş Güney'den hükümete çağrı:'Memurlarımız da Yüzyılın Konut Projesi'nde Öncelikli Olmalı'

500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
'Casusluk' soruşturması kapsamında TELE1 televizyona kayyum atandı
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Dünyada ilk olacak: 112 Acil Sistemi tamamen elektronik oluyor
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Ebubekir Şahin Türk Telekom'a CEO oldu
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
Bakan Tekin: İmam Hatiplerin dünyada marka haline gelmesi gerekiyor
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Türkeş Güney'den hükümete çağrı:'Memurlarımız da Yüzyılın Konut Projesi'nde Öncelikli Olmalı'

Türk Büro-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin önemli bir talepte bulundu. Güney, konut kiraları altında ezilen memurların da projede öncelik kapsamına alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 21:55, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 21:58
Yazdır
Türkeş Güney'den hükümete çağrı:'Memurlarımız da Yüzyılın Konut Projesi'nde Öncelikli Olmalı'

Sosyal medya hesabı üzerinden "Memurlarımız Da Yüzyılın Konut Projesinde Öncelik Kapsamına Alınmalı" başlığıyla bir açıklama yayımlayan Türkeş Güney, projeyi olumlu karşıladıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve hükümete teşekkür etti.

Kira Yükü ve Ekonomik Zorluk Vurgusu

Güney, özellikle büyükşehirlerde ve sahil illerinde memurların yaşadığı ekonomik zorluğa dikkat çekerek talebini gerekçelendirdi:

"Ülkemiz genelindeki konut kira bedelleri memurlarımızı ekonomik yönden zorlamakta, memurlarımız maaş ve ücretlerinin yarısını kiraya, yarısını ev alışverişine vermekte, sosyal hayatları yok denecek durumdadır."

"Metropollerdeki Memurların %53'ü Kirada Oturuyor"

Sendika olarak daha önce yaptıkları anket sonuçlarını da paylaşan Genel Başkan Güney, durumun ciddiyetini istatistiklerle ortaya koydu. Güney, metropol şehirlerde görev yapan memurların yüzde 53'ünün kirada oturduğunu ve bunların yüzde 69.7'sinin 20 bin TL'den yüksek kira ödediğini belirtti.

Türkeş Güney, bu nedenle "Yüzyılın Konut Projesi" öncelik kapsamına memurların da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, konut sahibi olmayı bırakın, mevcut şartlarda kirasını dahi ödemekte zorlanan memurların bu sayede ev sahibi olma imkanına kavuşması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber