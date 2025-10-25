Osimhen, Okan Buruk'u yakalayacak: Sadece tek gole ihtiyacı var!

Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'u yakalamaya çalışacak.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Osimhen, Göztepe karşısında bir kez daha fileleri havalandırırsa teknik direktörü Buruk'un Galatasaray'da attığı gol sayısına ulaşacak.

Galatasaray'da çıktığı 49 karşılaşmada 42 gol atan Osimhen, yarın Göztepe ağlarını sarsması durumunda sarı-kırmızılı formayla 306 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Buruk'u yakalayacak.

BURAK YILMAZ'I GEÇMİŞTİ

Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı üst üste 7. Avrupa maçında da ağları havalandırarak daha önce Burak Yılmaz'a ait olan üst üste 6 Avrupa maçında gol atma rekorunu geride bırakmıştı.