Çankırı'da trafik kazası: 9 yaralı
Çankırı'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ekim 2025 23:33, Son Güncelleme : 25 Ekim 2025 23:35
Çankırı'da hafif ticari araç ile iki otomobil Fatih Mahallesi Tuzlubağları yol ayrımında çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan S.K, A.K, N.E, F.E, A.K, G.K, G.Y, A.S. ve E.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.