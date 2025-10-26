Doğal gaz hattında yangın çıktı: 2 yaralı

Polislerin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ve doğal gaz firması ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını söndürdü.

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve ilgili doğal gaz firmasının acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Yangında, B.Ö. ile o sırada bölgede bulunan B.Ç. çeşitli yerlerinden yaralandı.

B.Ö'nün ilgili doğal gaz firmasına ihbarda bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Akşemsettin Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yapılan çalışma sırasında işçilerden B.Ö., doğal gaz hattında sızıntı oluştuğunu fark etti.

