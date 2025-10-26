Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu

Muğla Valiliği'nin hazırladığı afişlerde, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri yer aldı. Ancak, afişlerdeki "Cuhmuriyet" yazım hatası vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Vatandaşlar, bu hatayı sosyal medya üzerinden paylaşarak eleştirilerde bulundu.

Valilikten Hızlı Müdahale

Tepkilerin ardından Valilik, yazım hatasının fark edilmesi üzerine yanlış basılan afişleri kaldırdı ve yerlerine doğru yazılmış yeni afişler astı. Bu hızlı müdahale, kamuoyunda olumlu karşılandı.

Olayın Gündeme Yansıması

Vatandaşlar, " Cumhuriyet Bayramı öncesi böyle bir hata nasıl fark edilmedi?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Valilik yetkilileri ise hatanın tasarım sürecinde fark edilmeden yayımlandığını belirtti.




