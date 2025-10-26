PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!

Şanlıurfa'da bir polis memuru, görev başında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltında, polis memurunun sağlık durumu iyi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 07:29, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 07:31
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde görev yapan bir polis memuru, polis merkezi önünde nöbet tutarken bir zanlı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olayda kolundan yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırgan, olay yerine sevk edilen polis ekiplerince gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Olayın Detayları

  • Polis memuru, nöbet sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.
  • Kolundan yaralanan polis memuruna ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı.
  • Yaralı polis memuru hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.
  • Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yetkililerden Açıklama ve Ziyaret

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, hastanede yaralı polis memurunu ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı ve şifa temennisinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


