PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli'de 1 gün boyunca tüm açık alan etkinliklerini yasakladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 07:34, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 07:45
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!

İstanbul Valiliği, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart veya afiş asılması ve benzeri eylemlerin 1 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Yasaklanan Etkinlikler

  • Açık alan toplantıları
  • Gösteri yürüyüşleri
  • Çadır kurma
  • Stant açma
  • Oturma eylemi
  • İmza kampanyası
  • Anma töreni
  • El ilanı dağıtımı
  • Pankart ve afiş asılması
  • Benzeri eylemler

Yasağın Gerekçesi ve Kapsamı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sonucunda, çeşitli grupların yasa dışı eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir. Bu eylemlerin kamu düzenini bozabileceği ve provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri uyarınca yasak kararı alınmıştır.

Yasağın Süresi

Yasak, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 00.01'den 23.59'a kadar bir gün süreyle geçerli olacaktır.

