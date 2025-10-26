PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Vergi borcuna yapılandırma mı geliyor?

Milyonlarca vatandaşın beklediği borç yapılandırması için; TBMM'de muhalefet ve MHP'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Haber Giriş : 26 Ekim 2025 07:52, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 07:54
Vergi borcuna yapılandırma mı geliyor?

Kamuoyunda bir süredir gündeme gelen yeni bir borç yapılandırması konusunda talepler artmaya başladı.

TBMM'de muhalefet partilerinin yanı sıra MHP tarafından da özellikle vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğine yönelik görüşler dile getiriliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, toplumdan vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin talepler geldiğini kaydetti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen vergi paketinin görüşmelerinde toplumdan gelen bu taleplerin dikkate alınması gerektiğini söyleyen Kalaycı "MHP olarak vergiyle ilgili, sigorta primiyle ilgili uygulamalarda toplumdan bize gelen taleplerde öncelikle vergi ve sigorta primi borçlarının yapılandırılmasını istiyorlar. Şöyle bir durum söz konusu, bu sıkılaşma politikalarının etkisiyle gerçekten mükellefler, işverenler, esnafımız, çiftçimiz yani finansman ve faiz yükü olması hasebiyle vergi ve prim borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Sadece borç yapılandırması yani matrah artırımı, stok affı falan filan değil, sadece borç yapılandırılması konusunda yoğun bir talep var. Bize gelen talepler bu şekilde hem sahada karşılaştığımızda hem Meclis'te olsun, partimizde olsun bize anlatılan konularda en başta gelen talep bu" diye konuştu.


Yeni bir borç yapılandırması konusunda ekonomi yönetiminden daha önce herhangi bir hazırlık olmadığı açıklaması yapılmıştı.



