Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!

Soğuyan havalarla birlikte hastalıkların artmasıyla grip aşısı da yeniden gündeme geldi.

Havalar iyice soğumaya başlarken, mevsim geçişlerinde düşen bünyeler de hastalığa açık oluyor. Bu dönemlerde, grip aşısı olarak hastalığın seyrini hafifletmek isteyenler de olurken, "hastalık bana uğramasın" diyenler de oluyor.

Grip aşısı pandemi döneminde de öne çıkarken, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan kişiler ise bu aşıdan ücretsiz faydalanabiliyor. Ancak sağlıklı yaşamın öne çıktığı günümüzde grip aşısı olmak isteyen kişiler için de maliyet giderek artıyor.

Fiyatlar arttı

2021 yılında ücret karşılığında grip aşısı olmak isteyenler için aşının fiyatı 85 ila 117 TL aralığında değişiyordu.

2022 yılında aşının fiyatı 243 TL'ye çıktı.

2023 yılında 245 TL gibi çok artış göstermeyen bir fiyata bulunabilen aşının fiyatı 2024 yılında yüksek oranda artış göstererek 560 TL gibi bir seviyeye çıktı. 2025 yılındaysa aşının fiyatının 540 ila 614 TL arasında değiştiği görülüyor. Geçen yıla göre artış oranı çok yüksek olmazken, 4 yılda artış oranı ise yüzde 535 oranında oluyor.

Şeyda Uyanık / Ekonomim