Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuna yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur; Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu.

Sıcaklıkların 3-5 derece azalmasının beklendiği Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri için sel, su baskını ve heyelan uyarısı yapıldı.

MGM'nin verilerine göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde ise pus görülecek. Meteoroloji ayrıca Marmara'nın batısı için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle: