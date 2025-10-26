PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
TELE1'in YouTube kanalı erişime kapatıldı

TELE1 televizyonuna kayyum atanmasının ardından, kanalın 1,4 milyon abonesi olan YouTube hesabı erişime kapatıldı.

Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkındaki soruşturma nedeniyle kayyum atanan TELE1 televizyonunun YouTube kanalına erişim sağlanamıyor.

Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı İbrahim Paşalı'nın TELE1'e kayyum olarak atanmasının ardından önce bu televizyon kanalının YouTube hesabındaki birçok video yayından kaldırıldı. Ardından da TELE1'in YouTube kanalı tamamen erişime kapandı.

TELE1'in YouTube hesabına girmek isteyenler "Bu sayfa kullanılamıyor" ibaresiyle karşılaşıyor.

Kanal erişime kapatılmadan önce TELE1'in YouTube kanalının yaklaşık 1,4 milyon abonesi vardı. Bu kanalda 76 binden fazla video yüklüydü.

Ne olmuştu?

Cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında Cuma sabahı TELE1 televizyonuna operasyon düzenlenmiş, kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınmıştı.

  • Yanardağ'ın gözaltına alınmasının ardından da akşam saatlerinde kanala kayyum atandığı açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "casusluk" suçundan gözaltına alınan Yanardağ'ın "söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu, resmi kayıtlarda oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 isimli TV kanalını kullandığı gerekçesiyle" Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık Anonim şirketine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince verilen kararla Yeni Şafak'ın eski yazarı İbrahim Paşalı'yı kayyum olarak atadığı duyuruldu.


