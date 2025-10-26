Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Kendi dijital ikizinizle para kazanabileceksiniz

Türkiye'nin yapay zeka girişimi Excury Studios, dijital ikizlerle hem bireylere gelir fırsatı sunuyor hem de markalara güvenli içerik üretimi sağlıyor.

Haber Giriş : 26 Ekim 2025 18:10, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 18:13
Türkiye'nin yapay zeka girişimi Excury Studios kullanıcıların kendi görüntü ve seslerinden lisanslı "dijital ikizler" oluşturmalarına imkan sağlıyor.

Türkiye Gazetesinden Ömer Tömer'in haberine göre; Bu ikizlerin her kullanımı Excury Studios tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleşiyor ve her üretim otomatik olarak telif geliri sağlıyor. Böylece bireyler gelir elde etme fırsatı yakalarken, markalar da güvenli ve denetlenebilir içerikler üretebiliyor.

EXCURY STUDIOS Kurucusu ve CEO'su Hasan Söylemez yapay zeka üretiminde yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini belirterek "Excury, kullanıcıların kendi dijital ikizlerinden gelir elde ettiği, markaların ise bu ikizleri onaylı, etik ve yasal zeminde kullanabildiği bir sistem kurdu. Bu yaklaşım yalnızca Türkiye'de değil, küresel pazarda da yapay zeka üretiminin geleceğine yön verecek bir model sunuyor. Hedefimiz, üretken yapay zeka alanında güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak" dedi.

