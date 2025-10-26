Celal Şengör ev sahibiyle mahkemelik oldu!

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Sarıyer'de 4 yıldır kiracı olarak yaşadığı villadan çıkarılma riskiyle karşı karşıya.

Sarıyer'deki villayı yaklaşık 1,5 yıl önce satın alan Garen Ç., mülkte kendisinin ve ailesinin yaşamak istediğini belirterek Şengör'den tahliye talebinde bulundu. Tarafların anlaşmaya varamaması üzerine malik, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tahliye davası açtı.

Sabah'ın aktardığına göre mahkeme, ev sahibinin dilekçesini kabul ederek süreci başlattı. Celal Şengör'ün ise tahliye talebini reddettiği ve hukuki haklarını kullanacağını mahkemeye bildirdiği öğrenildi.

Şengör'ün savunmasının mahkemeye sunulmasının ardından dava önümüzdeki günlerde görülecek.



