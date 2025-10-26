Ankara'da SOLOTÜRK uçuşları nedeniyle yüksek ses oluşabilir
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara semalarında SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşları başlıyor. Vatandaşlar yüksek sese karşı uyarıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 10:47, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 10:49
Ankara Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 26-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak keşif, prova ve gösteri uçuşlarının şehir merkezi üzerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
Oluşabilecek yüksek ses nedeniyle vatandaşların tedirginlik yaşamamaları için uyarıda bulundu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında SOLOTÜRK Ankara'da 26-29 Ekim'de keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştirecek.
Bugün "çevre tanıma" ve "prova" uçuşları ile 29 Ekim'de "kortej selamlama" ve "gösteri" uçuşlarının yapılacağı aktarılan açıklamada, Ankaralılar, şehir merkezi üzerindeki planlı keşif, prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten tedirginlik duymamaları konusunda uyarıldı.