PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Hafta sonu yağışlı hava hakim olacak
Bakan Kurum açıkladı: İşte "Ev Sahibi Türkiye' projesinin detayları
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü; cezaevinden kaçtı, İstanbul'da yakalandı

Kağıthane'de 2021 yılında nişanlısı Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı (26) beylik tabancasıyla öldürdüğü için 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve gönderildiği Elazığ yarı açık cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan, İstanbul'da yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 10:57, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 10:59
Nişanlısı uzman çavuşu öldürmüştü; cezaevinden kaçtı, İstanbul'da yakalandı

Kağıthane'de 5 Temmuz 2021'de meydana gelen olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, bir süredir aynı evde yaşadığı nişanlısı Gizem Erdoğan tarafından beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan Erdoğan, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uzman Çavuş Yıldırım Gaziantep'te toprağa verilirken, yargılamanın ardından Gizem Erdoğan'a 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

ELAZIĞ YARI AÇIK CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

İstanbul'da cezaevinde bulunan Gizem Erdoğan, 2025 yılının Temmuz ayında Elazığ'a sevk edildi. Burada kaldığı yarı açık cezaevinden firar eden hükümlü, o tarihten bu yana polis tarafından aranıyordu.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Erdoğan'ın İstanbul'da olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından firari hükümlünün Kartal'da bir evde saklandığı tespit edildi.

Eve düzenlenen baskında Gizem Erdoğan gözaltına alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Erdoğan, çıkarıldığı adliyede tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


