Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı

Trafik cezalarını artıran ve sosyal medya paylaşımlarına ceza getiren yasa teklifi, milletvekillerinin itirazlarıyla askıya alındı. AK Parti'den gelen tepkiler sonrası trafik cezalarını artıran yasa teklifi geçici olarak rafa kaldırıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 16:40, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 16:40
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı

Trafik cezalarını artıran ve birçok yeni yaptırım getiren "Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Teklifi" şimdilik askıya alındı. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmesi beklenen düzenleme, bütçe görüşmelerinin ardından yeniden gündeme alınacak.

AK Parti'den TEPKİ ÇEKTİ

AK Parti grubunda basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda trafik cezalarıyla ilgili yasa teklifinin detayları ele alındı.

Toplantıda, bazı milletvekillerinin cezaların yüksekliğine tepki gösterdiği ve düzenlemenin bu haliyle yasalaşması durumunda "her sokak ve cadde ceza kesilen yer haline gelir" değerlendirmesinde bulundukları öğrenildi.

Gelen eleştirilerin ardından, yasa teklifinin geçici olarak rafa kaldırıldığı bildirildi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, trafik güvenliğini artırmayı ve can kayıplarını azaltmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 36 maddelik yasa teklifinin detaylarını paylaşarak, sadece sürücülere değil, trafik ihlallerini sosyal medyada öven kişilere de 25 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacağını söylemişti.

2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ PLANLANIYORDU

Bakan Yerlikaya, düzenlemenin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesinin planlandığını ifade etmişti. Ancak son gelişmelerle birlikte yasa teklifinin geçici olarak askıya alınması, sürecin yeniden gözden geçirileceği anlamına geliyor.


