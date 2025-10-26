Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına geliyor

AKOM'un son açıklamasına göre, İstanbul'da hafta başından itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkili olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 12:52, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 13:09
Yazdır

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, son meteorolojik değerlendirmeler kapsamında, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu seyreden havanın pazartesiden itibaren yerini kuvvetli sağanak ve fırtınaya bırakması öngörülüyor.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde eserek, hızının saatte 65 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor

Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Yollarda su birikintileri ve ani su baskınlarına karşı vatandaşlar uyarılıyor.

İstanbul'da sağanağın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Çarşambadan itibaren ise havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüme kavuşması öngörülüyor.


