Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!

Eski tip ehliyetler, 1 Kasım'dan itibaren geçerliliğini yitirecek.

Ehliyet yenileme için son gün ise 31 Ekim Cuma günü.

35 MİLYON 583 BİN KİŞİ EHLİYETİNİ YENİLEDİ

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin ehliyet yenileme başvurusu yapıldı.

Ancak 1 milyon 904 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanıyor. Bu sürücüler eğer ehliyetlerini 31 Ekim'e kadar yenilerse 15 lira ödeyecek.

Bu tarihten sonra B sınıfı sürücü belgesinin yenilenmesi için harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 7 bin 438 lira 60 kuruşun ödenmesi gerekecek.

Rakam diğer ehliyet sınıflarına göre 3 bin 643 lira ile 11 bin 235 lira arasında değişecek.

SÜRE UZATILMAYACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için 31 Ekim'in son gün olduğunu hatırlatıp "Süre uzatılmayacak." uyarısında bulundu.

EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Ehliyetini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi ve mobil uygulama üzerinden randevu alarak nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, sürücü sağlık raporunu sunmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğrafı vermeleri gerekiyor.



