Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüşecek

Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ehliyetini yenilemeyen 1,9 milyon kişi için son hafta
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüşecek

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüşecek. Görüşme perşembe günü yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 13:40, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 13:41
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüşecek

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Kuzey Irak'ta açıklama yapan örgüt, Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Siyasiler bu kararla birlikte terörün tasfiyesinde önemli bir adım atıldığına işaret ediyor.

ERDOĞAN, DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle bir araya geleceği bildirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmenin 30 Ekim Perşembe günü yapılacağı kaydedildi.

Görüşmenin saati henüz açıklanmadı.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK

Bu görüşme ile heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.

Heyet daha önce 10 Nisan'da ve 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber