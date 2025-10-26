Türk füzeleri bölgesel hakimiyeti değiştirebilir

Türk savunma sanayii, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Yunanistan merkezli Pentapostagma'nın haberine göre, Türkiye'nin geliştirdiği Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri Atina tarafından yakından takip ediliyor. Site, TÜBİTAK SAGE'nin yürüttüğü GÖKTUĞ programı çerçevesinde test edilen bu sistemlerin, Çin menşeli PL-15 teknolojisine ulaşılması halinde menzil açısından genişleyebileceğini ve bunun Ege ile Doğu Akdeniz'deki hava üstünlüğü dengesini etkileyebileceğini yazdı.

Pentapostagma, Türkiye'nin bu adımını "bölgesel dengeleri değiştirebilecek stratejik bir hamle" olarak nitelendiriyor. Haberde, Ankara'nın ABD yapımı AIM-9X Sidewinder ve AIM-120 AMRAAM gibi sistemlere olan bağımlılığı azaltma ve savunma sanayinde özerklik sağlama hedefi vurgulanıyor.

Bozdoğan kısa menzilli, kızılötesi görüntüleme arayıcı başlık ve itki yönlendirme sistemiyle yakın hava muharebelerinde yüksek manevra kabiliyeti sunduğu; menzilinin yaklaşık 20-30 kilometre olduğu aktarılıyor. Gökdoğan ise aktif radar arayıcı başlıkla donatılmış, 65 kilometreyi aşan menzile sahip bir görüş ötesi (BVR) füze ve doğrudan vuruş kabiliyeti taşıyor.

Pentapostagma ayrıca Ankara'nın uzun vadede bu füzelerin menzilini 400 kilometreye kadar çıkarmayı ve ramjet tipi motor teknolojisini entegre etmeyi hedeflediğini öne sürüyor. Haberde, bu adımın Türkiye'yi Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelerin füze programlarıyla daha yakın bir seviyeye taşıyabileceği iddia ediliyor.

Site, Türkiye'nin savunma ihracatında Azerbaycan, Pakistan, Katar ve Malezya gibi pazarlara odaklandığını ve Bozdoğan ile Gökdoğan'ın ihracat listesinde ön sırada yer almasının beklendiğini kaydediyor. Bununla birlikte, söz konusu füzelerin operasyonel güvenilirliği hakkında kesin bir yargıya varılmadığı, fakat Türk savunma sanayii için önemli bir stratejik atılım olduğu vurgulanıyor.

Pentapostagma haberi, eğer Bozdoğan ve Gökdoğan Çin teknolojik seviyesine ulaşırsa menzil artışıyla birlikte Türkiye'nin Ege ve Güneydoğu Akdeniz'de hava üstünlüğünde ciddi bir etkiye sahip olabileceğini belirterek sonlandırıyor. Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda savunma sanayisine verdiği yoğun öneme dikkat çekiliyor.



