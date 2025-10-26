Başsavcılık: Hüseyin Gün hakkında FETÖ'den takipsizlik verildiği iddiası doğru değil

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, şüpheli Hüseyin Gün hakkında önceden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle soruşturma olduğu ve takipsizlik verildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında soruşturmaya konu olan Hüseyin Gün isimli şahıs hakkında önceden FETÖ üyeliği nedeniyle soruşturma yapıldığı ve takipsizlik kararı verildiği yönünde söylemlerde bulunulduğu, bu bilginin gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon amaçlı olduğu belirtildi.

Soruşturmanın Detayları

Başsavcılıktan yapılan ilk açıklamada, 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyallerin incelendiği belirtildi.

Söz konusu incelemede, Gün'ün dijital materyallerinde sivil kişilerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri ya da siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı ifade edildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında adli işlem yapılan kişilerle iletişim

PKK/KCK kapsamında adli işlem yapılan kişilerle irtibat

Farklı ülkelerin konsolosluk görevlileriyle çok sayıda iletişim

MASAK incelemesinde ise ticari işletmesi olmamasına rağmen yüklü miktarda yurt içi ve yurt dışı para transferlerinin bulunduğu, hesaplarında 85 milyon lira nakit çekiminin gerçekleştirildiği, bu tutarın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanılmadığı kaydedildi.

El yazısı defter ve belgelerin incelenmesi neticesinde ise şüpheli Gün'e ait olduğu anlaşılan belgeler içerisinde farklı ülkelerde gerçekleşen darbe girişimi ve iç karışıklık olaylarıyla ilgili hususlardan bahsedildiği, Türkiye'de görüştüğü kişi veya kurumları günlük olarak not aldığı belirtildi.

İstihbarat Faaliyetleri ve İrtibatlar

Şüpheli Gün'ün, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan istihbarat elemanları ya da siyasi faaliyetlerde bulunan kişilere Türkiye'yle ilgili konularda bilgi aktarımında bulunduğu yönünde içerikler bulundu. Ayrıca, FETÖ/PDY'nin üst yönetim kadrosunda bulunan ve sözde İngiltere imamı olarak nitelendirilen Mustafa Özcan'la yüz yüze görüşme gerçekleştirdiği, bu kişiden öneriler aldığına dair notların bulunduğu belirtildi.

Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye ile ilgili konularda topladığı bilgileri istihbari faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı bir ülkeye mensup şahıslara aktardığı şeklinde tespitler yer aldı.

Şüpheli Hüseyin Gün'ün ticari kimliğini ön planda göstererek, başka ülkelerin menfaatleri doğrultusunda Türkiye ve başka ülkelerde faaliyet gösterdiği, birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle irtibatının bulunduğu aktarıldı.

Kriptografik Haberleşme ve Dikkat Çeken Yazışmalar

Şüpheli Gün'ün yabancı ülkenin istihbarat görevlisiyle FETÖ mensuplarının kullandığı "ByLock" programının benzeri dışarıdan erişilemeyip üst düzey gizliliğe sahip kriptografik haberleşme programlarından olan "Wickr" üzerinden yaptığı yazışmalarda, yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye Türkiye'de önceden görev yapmış iki bakanın da aralarında bulunduğu bir grubun uzaktan ve gizli çekilmiş bir resmini göndermesi dikkat çekici bulundu.

Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın İrtibatı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yine şüphelinin aynı kriptografik haberleşme programı üzerinden Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden olan şüpheli Necati Özkan isimli şahısla özet olarak 'dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için gerçekleştirilen çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70 bin gönüllünün acil aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonu uzaktan erişimli dinlemeye izin verebilecek casus yazılımla enfekte olduğunu, bu nedenle Murat'ın (Ongun) Ekrem Bey'le yapılacak hassas özel kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu' şeklinde Necati Özkan'a talimat verir vasıfta görüşmelerin tespit edildiği, şüpheli Hüseyin Gün'ün Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yöneticilerinden şüpheli Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde, suç örgütü içerisinde yönetici olarak faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır."Açıklamada, Ekrem İmamoğlu suç örgütünün asıl amacının maddi menfaat elde ederek elebaşı İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, suç örgütü yöneticilerinden şüpheli Hüseyin Gün'ün, şüpheli Özkan'la örgütün bu amacı doğrultusunda 2019 Yerel Seçim Kampanyası'nda işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması suretiyle bu amaç doğrultusunda eylemde bulundukları ifade edildi.

Seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları

Strateji belirledikleri

Seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı

Eylemin "casusluk" faaliyeti kapsamında olduğu

Ayrıca şüpheli Hüseyin Gün'ün suç örgütünün kurucusu diğer şüphelilerden Ekrem İmamoğlu'yla irtibatı ve ortak buluşmalarının bulunduğu belirtildi.

Merdan Yanardağ'ın İrtibatı

Soruşturma kapsamında elde edilen delillere göre medya mensubu şüpheli Merdan Yanardağ'ın Hüseyin Gün'le "casusluk" faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibat ve yazışmasının tespit edildiği, bunun tanık beyanıyla da doğrulandığı belirtildi. Şüpheli Yanardağ'ın Gün'den menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği, 2019 Yerel Seçimleri'nde yabancı istihbarat servisleriyle iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyette bulunduğu ve bu şekilde "casusluk" suçunu işlediği ifade edildi.

Soruşturmanın Seyri

Başka suçtan tutuklu şüpheliler İmamoğlu ve Özkan'ın "casusluk" suçundan sorgulanmak üzere bulundukları ceza infaz kurumundan savcılığa getirilmeleri için müzekkere yazıldığı, şüpheli Yanardağ'ın da aynı suçtan gözaltına alındığı, Yanardağ'ın evinde ve iş yerinde arama işleminin yapıldığı bilgisi verildi.

Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan şüpheli Hüseyin Gün'ün ise işlemleri yapılmak ve elde edilen yeni delillere göre üzerine atılı "suç örgütü yöneticisi olmak" suçundan sorgulanmak üzere sulh ceza hakimliği kararıyla bulunduğu cezaevinden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde kararlılıkla ve genişletilerek sürdürülecektir." ifadeleri kullanıldı.



