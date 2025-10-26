Bakan Tunç'tan 'Terörsüz Türkiye' Mesajı: Çalışmalarımızı Komisyonda paylaşacağız
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Şanlıurfa'da polis merkezinde bıçaklı saldırı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
11 İl İçin Sarı Kodlu Sağanak Yağış Alarmı Verildi
Balıkesir'de gece saatlerinde deprem
CHP'den istifa etmişti! İsa Yıldırım, AK Parti'ye geçiyor
Kütahya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı
İzmir'de narkotik operasyonunda polise saldırı: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda şüpheliler, polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada bir polis memuru ayağından yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Giriş : 26 Ekim 2025 15:36, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 15:37
Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Konak ilçesi 845 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan İ.A. (25), M.E. (31) ve H.E. (38) isimli üç kişiden biri polise ateş açtı. Açılan ateş sonucu polis memuru A.C.Ş.'nin bacağına mermi isabet etti. Şüphelilerden İ.A. bölgeden kaçarak uzaklaştı. Diğer şüpheliler H.E. ve M.E. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Yaralanan polis memuru A.C.Ş., olay yerine gelen ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, olay yerinden kaçan İ.A.'nın yanındaki tabanca bir sokakta bulundu. Şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

