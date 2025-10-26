ASM'de kadın doktora çirkin saldırı

Olay, 23 Ekim'de Körfez'deki bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, askerlik muayenesi için merkeze gelen S.K. adlı kişi, önce hemşire ile tartıştı. Ardından doktorun odasına giren S.K.'nin, kadın hekime saldırarak boğazını sıktığı öğrenildi. Sesleri duyan diğer görevliler ve çalışanların müdahalesiyle şahıs dışarı çıkarıldı.

Yaşananlar ise aile sağlığı merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, S.K.'nin merkeze gelip bir süre görevli ile konuşması, ardından müsaade almadan o sırada hasta bakan hekimin odasına girmesi yer alıyor. Kayıtların devamında, diğer çalışanların da odaya girdiği ve şahsın vatandaşlar tarafından tutularak zorla dışarı çıkarıldığı anlar görülüyor.