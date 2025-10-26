Piknikte can pazarı: Birbirlerine sarılarak hayatta kaldılar
Elazığ'da nehir kenarında piknik yapan aile, baraj kapaklarının açılmasıyla suyun ortasında mahsur kaldı. Aile üyeleri, ekipler gelene kadar birbirlerine tutunarak hayatta kaldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'nde su debisinin yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı.
Palu Köprüsü mevkisine gezmeye giden 4 kişilik aile, su debisinin yükselmesiyle nehir yatağındaki tümsekte mahsur kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bot yardımıyla aileyi mahsur kaldıkları yerden kurtardı.