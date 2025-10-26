Casusluk soruşturmasında İSTELKOM Genel Müdürü Geçek'in ifadesi ortaya çıktı

Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Türkiye eğitim diplomasisiyle küresel etkisini güçlendiriyor
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
Şimşek açıkladı: İhracata ucuz ve kolay finansman!
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
İstanbul'da polis-savcı yalanıyla 23 milyon liralık vurgun: 4 gözaltı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Kadıköy'de alkollü İETT şoförü kaza yaptı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Casusluk soruşturmasında İSTELKOM Genel Müdürü Geçek'in ifadesi ortaya çıktı

Haklarında casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerden Melih Geçek'in savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 18:23, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 18:45
Yazdır

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek'in de ifadeleri alınmaya başlandı. Melih Geçek'in soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Geçek savcılıktaki ifadesinde, "Ben 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul yerel seçimlerinden sonra Ekrem imamoğlu'nun mazbata alması akabinde 19 gün başkan danışmanı olarak görev yaptım. Daha sonra seçimler iptal edilince görevim sona erdi. Yenilenen seçimden sonra Temmuz 2019'da İSBAK isimli belediye iştiraki olan kurumda genel müdür danışmanı olarak göreve başladım. 2024 yılı Ekim ayına kadar bu görevime devam ettim. Daha sonra İSTTELKOM isimli belediye iştiraki olan şirkete genel müdür olarak atandım ve halen orada genel müdür olarak görev yapmaktayım. İSBAK'taki görevim sırasında Hüseyin Gün isimli şahsı tanımadım. Merdan Dinçer aracılığıyla tanıdım. Merdan Dinçer ise Beylikdüzü CHP ilçe başkanlığında görev yapmaktaydı. Necat Özkan'ı tanımıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılı seçim kampanyasında görev almadım. Benim Beylikdüzü CHP ilçe başkanlığında görevim yoktur" dedi.

'TOPLANTININ DETAYLARINI HATIRLAMIYORUM'

Geçek'in dahil olduğu toplantı içeriği ile ilgili soruya ise "Bahsettiğiniz toplantının içeriğini ve kimlerin katıldığını şu anda hatırlamıyorum. Çünkü üzerinden 6 yıl geçmiştir. Ancak ben de zaman zaman farklı kurumlardaki arkadaşlarımızla bir araya gelip sohbet ettiğimiz toplantılara katıldım. İçeriği genelde sosyal projeler üzerine oluyordu. Bu sebeple Hüseyin Gün'ün bahsettiği toplantıya katılmış olabilirim. Ancak altı yıl geçtiği için birebir bu toplantıyı hatırlamam normaldir. Bahsetmiş olduğunuz ek hizmet binasında İBB genel sekreter yardımcısı Şengül Altan Arslan çalışmaktadır. Bana okumuş olduğunuz toplantı katılımcıları arasında kendisinin de olduğu söylenmektedir. Kendisi bizlere göre çok daha üst pozisyondadır. Kendisinin bizleri toplantıya davet etmesi durumunda bizlerin de katılması olağandır. Hüseyin ve Necati arasındaki yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla toplantı Şengül'ün makamında yapılmıştır. Ben de yukarıda benzer şekilde beyanda bulunmuştum. Yavuz Saltık, Şengül Hanım'ın daire başkanıdır. Şengül ondan daha üsttür. Bana saymış olduğunuz isimlerle soruşturma konusu toplantıyı hatırlamıyor olsam bile onlarca kez görevim kapsamında toplantı yapmışımdır" dedi.

'SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM'

Hüseyin Gün ile ilişkisine dair sorulara cevap veren Geçek, "Benim Hüseyin Gün isimli şahısla yüz yüze ya da internet üzerinden bir görüşmem olmamıştır. Üzerime atılı casusluk suçlamasını kabul etmiyorum. Belediye şirketinde danışmanlık görevinde bulundum. Üzerime atılı suçlamalarla ilgili herhangi bir kastım ya da dahlim yoktur. Benim üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Benim belediyedeki görevim sosyal projelere yöneliktir. Belediyedeki görevim kapsamında bahsettiğiniz suçlara dair herhangi bir bilgi ya da dahlim yoktur. O yüzden söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber