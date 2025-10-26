Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde tartışma
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama talebi
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde tartışma

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, yeni belediye başkan vekili seçimine tartışma nedeniyle ara verildi. Belediye Meclisi'nde yapılan seçimin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman 18 oy alırken, ikinci turda Akın'ın isminin yazılı olduğu oy pusulasında soy ismin yanlış yazıldığı gerekçesiyle 1 oyun geçersiz sayılması üzerine tartışma yaşandı.

Haber Giriş : 26 Ekim 2025 22:23, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 22:25
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde tartışma

Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli olarak başladı.

Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Kahraman ise 18 oy aldı. Bu turda AK Partili İbrahim Akın adına verilen 2 oy pusulasında soy isim "Akin" şeklinde yazıldığı için Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman tarafından geçersiz sayılan oylar, yapılan itirazlar sonrası geçerli kabul edildi.

İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'ın isminin yazıldığı bir pusulada soy ismin "Akın" yerine "Aleın" şeklinde yazıldığını öne sürerek oyu geçersiz kabul etti.

Kahraman, oylama sonucunda her iki adayın da 18'er oy aldığını 1 oyun ise geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Meclis divanının kararı sonrası gruplar birbirlerinin üzerine yürürken, salonda kargaşa yaşandı.

Oylamayı takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman'ın yetki gaspı yapıp görevi kötüye kullandığını belirterek itirazda bulundu.

Bu sırada Kahraman, seçim güvenliği bulunmadığını dile getirerek oturuma 15 dakika ara verdiğini duyurdu.

AK Parti Meclis üyesi hukukçu Ali Cengiz Yılmaz, seçim sonuçlanıncaya kadar oturuma ara verilemeyeceğini belirtirken, Meclis 2. Başkan Vekili AK Partili Mehmet Ali Altınkılıç başkanlık koltuğuna oturdu.

Bunun üzerine Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman tekrar salona girerek kürsüye çıktı.

Yaşanan tartışmaların uzaması üzerine AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasında yapılan müzakereler sonucu oturuma 15 dakika ara verildi.

Ne olmuştu

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Başkan Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'te Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanmasını uygun görmüştü.

