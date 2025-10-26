Şarkıcı Güllü'nün kızı ve arkadaşının avukatından suç duyurusu

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, 6 katlı binanın 6'ncı katındaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, sosyal medya ve bazı televizyon programlarında yapılan yayınlara ilişkin şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamada, konuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan kişilerin, görsel ve sosyal medyada, televizyon programlarına çıkarak yaşanan olay üzerinden yanlış bilgiler aktardığı belirtilerek, 'Tuğyan ve Sultan'ın linç girişimine sebep olmasına' ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.