Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçiminde tartışma
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama talebi
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
Bakan Tunç: Dijitalleşme ile Adalet Daha Erişilebilir
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın iş dünyasında köklü değişikliklere yol açtığını belirterek, "2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün" dedi. En riskli mesleklerin tekrar eden ve standart işleri içeren sekreterlik, veri girişi ve çağrı merkezi gibi meslekler olduğunu belirten Kırık, gazetecilik ve öğretmenlik gibi mesleklerin orta riskli grupta yer aldığını ve tamamen yok olmayıp yapay zeka desteğiyle dönüşeceğini ifade etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ekim 2025 21:15, Son Güncelleme : 26 Ekim 2025 21:30
ADLİ Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, yapay zekanın iş dünyasında köklü değişikliklere yol açtığını belirterek, "Bütün mesleklerde yapay zeka etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün" dedi.

Yapay zekanın mesleklere etkilerini değerlendiren Prof. Dr. Ali Murat Kırık, özellikle yazma, çeviri, müşteri hizmetleri, veri girişi ve muhasebe gibi rutin işlerde yapay zekanın kolaylıkla işlem gerçekleştirebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kırık, "Fiziksel işlerde ve insanla doğrudan temas gerektiren mesleklerde risk daha düşük. En riskli işler tekrar eden ve standart işleri içeren meslekler. Sekreterlik, veri girişi, çağrı merkezi, bazı muhasebe ve çevre işleri bu grupta yer alıyor" dedi.

GAZETECİLİK VE ÖĞRETMENLİK ORTA RİSKLİ

Prof. Dr. Kırık, "Araştırmalar gösteriyor ki bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla etkileniyor. Stanford Üniversitesi'nin verilerine göre 22 ile 25 yaş arasındaki genç çalışanlar, yapay zekaya duyarlı şekilde yüzde 6 oranında risk taşıyor" diye konuştu. Bazı mesleklerin tamamen yok olmayacağını ancak yapay zeka desteğiyle dönüşeceğini belirten Prof. Dr. Kırık, "Orta riskli işler tamamen kaybolmayacak ancak bazı görevlerde yapay zeka desteği görülecek. Bu meslekler öğretmenlik, gazetecilik, pazarlama ve benzeri olarak yer alıyor. Düşük riskli işler ise yapay zekanın kolay kolay yerine getiremeyeceği işler. Burada başta doktorluk, hemşirelik, psikolojik danışmanlık, sanatçılık ve el becerisi gerektiren mesleklerde insan dokunuşu, yaratıcılık ve empati hala önemini koruyor" diye konuştu.

YAPAY ZEKA NELERİ YAPABİLİYOR, NELERİ YAPAMIYOR

Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın şu an için tekrarlayan işleri hızlı ve hatasız yapabildiğini, veri analizleri gerçekleştirebildiğini, bazı rutin kararları alıp basit içerikler üretebildiğini belirtti. Prof. Dr. Kırık, "İnsan gibi düşünmek, hissetmek, empati kurmak, yaratıcı işler yapmak, belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermek gibi konularda yapay zeka sınıfta kalıyor. Esnek fiziksel beceri gerektiren işleri de yerine getiremiyor" dedi.

'GELECEK, İNSAN VE YAPAY ZEKANIN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI BİR DÖNEM OLACAK'

Yapay zekanın bazı işleri dönüştürürken yeni fırsatlar da yarattığını söyleyen Prof. Dr. Kırık, "Yapay zeka destekli pozisyonlar verimliliği artırıyor ve bazı alanlarda yeni iş imkanları doğuruyor. Önemli olan çalışanların dijital becerilerini geliştirmesi, yaratıcı ve insan odaklı yeteneklerini güçlendirmesi. Teknolojiyi bir tehdit değil, bir araç olarak görmek gerekiyor. Gelecek insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir dönem olacak. Bu sürece uyum sağlayanlar avantajlı olacak, uyum sağlamayan ise risk altında olacak" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Türkiye'nin bu dönüşümü yakından takip ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Kırık, "2021-2025 Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında yapay zeka uzmanlarının yetiştirilmesi, araştırma ve girişimciliğin desteklenmesi, kaliteli verinin artırılması ve sosyoekonomik uyumun hızlandırılması hedeflendi. Bu stratejiler TÜBİTAK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi gibi kurumlar tarafından yürütülüyordu. Ayrıca 2025-2029 Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ile öğretim programları güncellenecek, öğretmenlere yapay zeka destekli eğitimler verilecek, dijital içerik üretimi teşvik edilecek. Bu adımlar eğitim alanında dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor. Kısacası Türkiye yapay zeka alanında önemli bir dönüşüm sürecinde. Bu süreç hem fırsatları hem de zorlukları içeriyor" diye konuştu.

'2030'DA YAPAY ZEKA KULLANMAYAN MESLEKLER SONA ERECEK'

5 yıl içerisinde yapay zeka kullanımının artacağına dikkati çeken Prof. Dr. Kırık, "Gelecek; insan ve yapay zekanın birlikte çalıştığı bir dönem olacak. Bu sürece uyum sağlayanlar avantajlı olacak, uyum sağlamayanlar ise mesleklerini kaybedecek. Tabii ki şu unutulmamalı, bütün mesleklerde yapay zeka etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün. Ama her zaman insana ihtiyaç var olacak, çünkü yapay zekayı üreten ve geliştiren de insanın ta kendisi" dedi.

