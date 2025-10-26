Maçta ilginç an: Beşiktaşlı futbolcu maç devam ederken soyunma odasına gitti

Soyunma odasında tedavisi gerçekleştirilen El Bilal Toure, 19. dakikada oyun alanına geri döndü ve maça devam etti.

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Toure, izin alarak soyunma odasına gitti. El Bilal Toure'nin soyunma odasına gitme sebebinin ise kasığına gelen top olduğu belirtildi.

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı.

