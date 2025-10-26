Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro

Diyarbakır'da eğitim veren 63 meslek lisesinin 18'inde döner sermaye faaliyetleri yürütülüyor. Ekmek üretiminden yiyecek yapımına, otel işletmesinden cilt bakımına kadar birçok alanda faaliyet gösteren ve fabrika gibi çalışan bu okulların geçtiğimiz yılki ciroları tam 230 milyon lira oldu.



Diyarbakır'da meslek liseleri rol model olmaya devam ediyor. Kentin tamamında bulunan 68 meslek lisesinde binlerce öğrenci geleceklerini planlamaya başlarken bunların 18'inde ise döner sermayeli faaliyetler yürütülüyor. Her biri birer fabrika gibi çalışan okullar, önemli bir gelir de elde ediyor. Ekmek üretiminden yiyecek yapımına, otel işletmesinden cilt bakımına kadar birçok alanda faaliyet gösteren bu okullarda geçen yıl tam 230 milyon lira ciro elde edildi. Elde edilen cironun 20 milyondan fazlası öğrencilerin harçlıklarına aktarılırken yine öğrencilerin sigortaları da okullar tarafından yapıldı. Uygulamalı meslek liselerinden mezun olan öğrenciler kendi alanlarında kısa sürede iş bulup hayata atılabiliyor.

18 okuldan 230 milyon ciro elde edildi



Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, öğrencilerin meslek liselerinde meslek öğrendiklerini ve mezun olduklarında hemen iş bulabildiklerini söyledi. Sadoğlu, "Şu anda Üçkuyular Uygulama Otelindeyiz. Burası aynı zamanda bizim meslek lisemiz. Öğrencilerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de mezun olduklarında hemen iş bulma ve hayata atılma imkanı elde ediyorlar. Diyarbakır'da toplam 63 meslek lisemiz bulunuyor. Bunlara mesleki eğitim merkezlerimiz de dahildir. Bu 63 meslek lisemizin 18'inde döner sermaye faaliyetleri yürütülüyor. Bu okullarımızda üretim yapılıyor. Üretilen ürünler Diyarbakır halkının hizmetine sunuyoruz. Bu üretim sürecinde öğrencilerimiz hem üretime katılıyor hem mesleği öğreniyor hem de öğrencilik döneminde gelir elde ediyorlar. Bu yönüyle döner sermayeli meslek liselerimiz bizler için son derece kıymetli ve değerli kurumlardır. 2024 yılında Diyarbakır'daki döner sermayeli 18 okulumuzda toplam 230 milyon lira ciro elde edilmiştir. Sadece şu anda bulunduğumuz okulun cirosu ise 43 milyon liradır. Bu toplam cironun yaklaşık yüzde 10'u, üretime katılan öğrencilerimize ücret ve harçlık olarak ödenmiştir. Yani 230 milyonluk cironun yaklaşık 23 milyonu öğrencilerimize aktarılmıştır. Bu durum bizler için büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz" dedi.

Okulda günlük 20 bin ekmek üretiliyor



Bulundukları okulda Diyarbakır'ın taşımalı eğitim kapsamında öğrenciler için ekmek üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Sadoğlu, şöyle devam etti:

"Burada her gün 20 bin ekmek, 2 bin simit, 2 bin poğaça ve 2 bin Diyarbakır çöreği üretiliyor. Üretim sürecinde usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz düzenli bir şekilde görev alıyor. Tesisimiz gayet nezih, temiz ve hijyenik ortamlarda hizmet vermektedir. Piyasadaki birçok fırınla karşılaştırıldığında çok daha sağlıklı koşullarda üretim yapılmaktadır. Elbette bu üretimlerin temel amacı yüksek ciroya ulaşmak ya da piyasayla rekabet etmek değildir. Bizim asıl amacımız, okullarımızdaki ilgili bölümlerde öğrencilerimizin mesleği uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. Yani biz burada ekmek, pasta, simit veya çörek üretiyorsak, bunu ticari kazanç için değil öğrencilerimizin öğrenmesi ve deneyim kazanması için yapıyoruz. Amacımız öğrencilerimizin öğreneceği kadar üretim yapmak, bu süreçte kendilerine harçlık kazandırmak ve okulun döner sermayesini sürdürülebilir şekilde devam ettirmektir. Aynı anlayış, mobilya, kimya ve okul sırası-masa takımı üretimi yapan diğer meslek liselerimizde de geçerlidir. Tüm bu çalışmaların temel hedefi öğrencilerimizin mesleki becerilerini geliştirmek, üretim kültürünü kazanmak ve meslek yaşamına donanımlı bir şekilde hazırlanmasını sağlamaktır."

Diyarbakır'daki okulların ekmek ihtiyacını yine öğrenciler karşılıyor



Üçkuyu Turizm Otelcilik Meslek Lisesi yiyecek içecek öğretmeni İbrahim Olgun da taşımalı eğitim öğrencileri için günde 20 bin ekmek ürettiklerini söyledi. Olgun, "Diyarbakır'daki tüm okullara, taşımalı eğitim kapsamında bu ekmekleri biz gönderiyoruz. Her gün düzenli olarak ekmeklerin yanı sıra 2 bin çörek ve 2 bin poğaça da yine öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Atölyemizde günlük olarak 5 öğrenci görev alıyor, gündüz 2, akşamüstü 3 öğrenci dönüşümlü olarak çalışıyor. Öğrencilerimiz burada hem çalışarak meslek öğreniyor, hem de harçlık kazanıyorlar. Günlük ortalama 300-350 lira gelir elde ediyorlar. Hafta içi düzenli çalıştıklarında, bir aylık kişisel masraflarını rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Deprem döneminde de atölyemiz faaliyetlerine devam etti. O dönemde 24 saat aralıksız çalışarak, günde 20 bin ekmek ürettik. Ayrıca Diyarbakır'daki okullarda konaklayan depremzedelere 20 bin kişilik yemek hizmeti de sağladık" diye konuştu.

Öğrenciler hem maddi hem manevi olarak destekleniyor



12'nci sınıf öğrencisi İnan Temel, "Burada usta öğreticilerimden hem maddi hem de manevi olarak çok güzel destek alıyorum. Şu anda 12'nci sınıf öğrencisiyim. Henüz gerçekleştirmek istediğim birçok hedefim var. Yurt dışına çıkmak ve iyi bir aşçı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

10'ncu sınıf öğrencisi Havvanna Polat ise "Burada yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim alıyoruz. Okulumuzun bize sağladığı imkanlar sayesinde usta öğreticilerimizle birlikte hem uygulamalı eğitim görüyoruz hem de mesleki deneyim kazanıyoruz. Bu süreçte harçlık da kazanıyor, aynı zamanda mesleğimizle ilgili birçok şeyi öğreniyoruz. Benim en büyük hedefim ise buradan mezun olduktan sonra iyi bir iş sahibi olmak ve alanımda başarılı bir kariyer yapmaktır" ifadelerini kullandı.