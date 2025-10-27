Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama talebi
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
500 bin sosyal konutun örnek daireleri görüntülendi!
Azmin Zaferi: 20 Yıl Simit Sattı, 49 Yaşında Memur Oldu!
MASAK'tan Savcılara Hesaplara El Koyma Yetkisi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'siz bir denklem kurulamıyor
Ailesini ararken kendi mezarını buldu: 34 yıl sonra kimliğine kavuştu
27 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 00:01, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 00:06
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl açılışına katılacak, Rektörlük ve Simülasyon Merkezi'nin ardından Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak, Sivil Toplum Buluşması Programı'na iştirak edecek.

(Balıkesir/ 10.30/11.45/12.15/14.00/15.00/15.30)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na çevrim içi katılacak.

(İstanbul/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılacak Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliği'nin (ICPA) 27. Yıllık Konferansı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile ekim ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington DC/Kudüs/Gazze)

GÜNCEL

1- Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı Lansman Programı'na katılacak.

(Ankara / 11.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00)

3- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası; Samsunspor-Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/Gaziantep/20.00)

4- UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşmasında Kosova'yı konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, maçın hazırlıklarını da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(İzmir/18.30/19.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftası, MC Sistem Yurdum-Üsküdar Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00)

