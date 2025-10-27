MHP'den dijital vergi teklifi: Oran yüzde 12,5'e çıkarılıyor

e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Kuvvetli sağanak, sel, heyelan, kar...
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Soğuyan havalarla grip aşısı fiyatları rekor kırdı!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
Kira dışındaki borçlar yüzünden evden atılabilirsiniz!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
İstanbul'da 4 ilçede 1 günlük tüm etkinlikler yasaklandı!
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Valiliğin Cumhuriyet Bayramı afişi gündem oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

MHP'den dijital vergi teklifi: Oran yüzde 12,5'e çıkarılıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarına uygulanan dijital hizmet vergisinin yüzde 7,5'ten yüzde 12,5'e çıkarılmasını öngören kanun teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.

Haber Giriş : 27 Ekim 2025 07:48, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 07:49
Yazdır
MHP'den dijital vergi teklifi: Oran yüzde 12,5'e çıkarılıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarına uygulanan dijital hizmet vergisinin %7,5'ten %12,5'e çıkarılması için kanun teklifi verdiklerini açıkladı.

"MİLLİ DİJİTAL MEDYA PLATFORMLARIMIZ GÜÇLENDİRİLMELİ"

Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Yabancı Dijital Medya Platformları'ndan alınan vergiler arttırılarak milli dijital medya platformlarımız güçlendirilmeli. Dijital medya organları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun ve yaygın biçimde kullanılmasının yanında, ülkemizin milli sermayesinin yurtdışına çıkışına aracılık eden bir sektör olarak da öne çıkmaya başlamıştır.

Bilhassa kullanıcı bilgilerinin yanı sıra reklam uygulamalarının kaydırıldığı sosyal medya mecraları, hatalı ve suistimale açık verilerle hizmet sunucularımızın yanında üreticilerimizi de mağdur etmektedir.

Bu şartlarda yabancı menşeli dijital medya platformlarına uygulanan vergi tarifesinin yerli firma ve sektörlerimizle ülkemizin menfaatine olacak şekilde yeniden düzenlenmesi zaruri bir hal almıştır.

Bu kapsamda, "5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında hazırladığımız düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren yabancı menşeli dijital medya platformlarının ödediği dijital hizmet vergisi oranını %7,5'den %12,5'e çıkarılmasını öngören kanun teklifimizi meclisimize sunduk.

Kanun teklifimiz ile milli dijital medya platformlarımızın rekabetteki konum ve koşullarını güçlendirmek istemekle beraber, Türkiye'deki reklamcılık faaliyetlerinin televizyon, radyo, gazete ve dergiler gibi alanlarda daha fazla yer bulmasını amaçlıyoruz.

Böylelikle genel ve yerel medya organlarımızın yaşadığı mali sorunlar karşısında hakkaniyetli bir yaklaşım benimsenerek, imkanlarının arttırılmasını arzu ediyoruz.

Ayrıca vermiş olduğumuz bu kanun teklifi, yine daha önce TBMM'ye sunduğumuz "Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tüzel kişiliklerinin yurt dışı merkezli sosyal medya platformlarındaki reklam harcamalarına sınır getirilmesi" hakkındaki kanun teklifimiz ile beraber aynı amaca hizmet etmektedir.

Türk medyasını ve milli dijital platformlarımızı korumak ve güçlendirmek amacıyla sunduğumuz tekliflerin kanunlaşması milli çıkarlarımız için büyük öneme sahiptir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber