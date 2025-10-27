e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Bungalov kiralama vaadiyle milyonluk vurgun: 22 tutuklama

Sahte sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle 216 kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 22 kişi tutuklandı. Diyarbakır merkezli 11 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi, şüphelilerin hesaplarında 521 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 08:03, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 08:03
