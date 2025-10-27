TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kırıkkale'de silahlı eğlenceye müdahale eden polislere saldırı: 23 gözaltı

Bağ evinde alkollü eğlence sırasında silahla havaya ateş eden şahıslarla polis ekipleri arasında arbede çıktı. Olayda iki polis memuru darp sonucu yaralanırken, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

27 Ekim 2025
Kırıkkale'de merkez ilçeye bağlı Ahılı köyü Ömerli mevkiinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bağ evinde alkollü eğlence yapan şahısların silahla havaya ateş ettiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, olay yerinde bulunan jandarma personeli Y.E.Ç.'nin ateş ettiği tabancayı poşete gizlemeye çalıştığını tespit etti.

ARBEDE YAŞANDI

Bu sırada bahçede bulunan şahıslarla polis arasında arbede yaşandı.

Çıkan arbede sırasında polis memurları H.İ. ve A.D. darp sonucu yaralandı.

1'İ ÇALINTI, 4 TABANCAYA EL KONULDU

Olayın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, jandarma personeli Y.E.Ç. ve V.T. ile infaz koruma memuru Ş.B.K.'ye ait üç tabanca ile evde yapılan aramada ele geçirilen bir çalıntı tabancaya el konuldu.

23 GÖZALTI

Bağ evinde yapılan incelemenin ardından, aralarında iki jandarma personeli ve bir infaz koruma memurunun da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaralanan iki polis memurunun da darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet (SKM)" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı.

