TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Meclis'te bütçe maratonu başlıyor
Doğalgaz abonelik ücretine 12 taksit kolaylığı
PKK, Türkiye'den tamamen çekildiğini açıkladı
Savcılara mal varlığına el koyma yetkisi verildi mi?
Kar payı geliri olup vergi vermeyenler tespit edildi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı gelirine ilişkin beyanname vermeyen 2 bin 335 mükellefi, haklarında cezalı işlem yapılmak üzere vergi dairelerine iletti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 09:38, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 09:38
GİB, 2024 yılında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile değer artışı kazancı geliri elde eden ancak bu gelirlerine ilişkin beyanda bulunmayan mükelleflere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Başkanlık, beyan dönemi öncesinde bu mükelleflerin tespit edilmesi ve zamanında beyanname vermeleri için yoğun bilgilendirme çalışması yürüttü. Bu kapsamda, 1 Mart-7 Nisan tarihlerini kapsayan beyan döneminde rekor sayıdaki 2 milyon 248 bin mükellef beyanname verdi. Böylece, 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira vergi beyan edildi, 473 bin mükellef de kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak ilk defa beyanname doldurdu.

Bu dönemde, süresinde beyanname vermeyen mükelleflere de pişmanlıkla beyanname verme imkanı tanındı ve SMS ile hatırlatma yapıldı. Bu hatırlatmanın da etkisiyle, beyan dönemi sonrasında kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlara ilişkin 136 bin mükellef tarafından beyanname verilerek 49,6 milyar lira matrah ve 2,8 milyar lira ödenecek vergi beyan edildi.

Beyanname vermeyenler vergi dairelerine bildirildi

Tüm bu hatırlatma ve bilgilendirmelere rağmen beyana tabi gelirini bildirmeyen mükellefler için harekete geçildi.

İlk aşamada, beyana tabi kar payı kaynaklı menkul sermaye iradı elde etmesine rağmen beyanname vermeyen ve yaklaşık 500 milyon lira vergiyi ziyaa uğrattığı tespit edilen 2 bin 335 mükellef vergi dairelerine bildirildi.

Beyanname vermesi gereken mükellefler söz konusu gelirlerine ilişkin bilgilere, Hazır Beyan Sistemi'nden ya da Dijital Vergi Dairesi'ndeki "mali bilgilerim" menüsünden ulaşabiliyorlar, beyannamelerini de Hazır Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda vererek vergilerini sistem üzerinden banka ya da kredi kartı ile ödeyebiliyorlar.

"Teknolojinin sağladığı imkanlardan yararlanıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Teknolojinin sağladığı tüm imkanlardan faydalanarak kayıt dışı kalan gelirlerin tespit edilmesi ve gönüllü uyum seviyesinin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gelirlerini zamanında beyan etmeyen mükelleflerimizin de vergi dairelerimiz harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceğini hatırlatmak istiyorum."

