Yarım Zamanlı Çalışmadan Akademisyenler Yararlanabilir Mi?

Bilindiği üzere, 18 Temmuz 2025 tarihli ve 32959 sayılı Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik" yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde yer alan "Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında belirtilen memurlar hakkında uygulanır." hükmü yer almaktadır.

İlgili maddede yer alan hükümlerden dolayı, bazı özel kanunlara tabi olan kamu görevlilerinin anılan düzenlemeden yararlanıp yararlanamayacağı hakkında tereddütler hasıl olmaktadır.

Bunlardan birisi de, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan akademisyenlerdir.

Mezkür Yönetmeliğin kapsam maddesi doğrudan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (A) fıkrasına işaret etmektedir. Buradan anladığımız ilgili düzenlemenin, 657 sayılı Kanunun kapsamına akademisyenlerin girmediğidir.

Malumunuz olduğu üzere akademisyenler genel olarak haftalık mesai düzenlemesinde farklı değerlendirilmektedir. Yalnızca eğitim-öğretim görevi olmayan ilgililere, 8-5 mesai kavramı uygulamalarının yargı kararlarıyla sıklıkla bozulduğu da bilinmektedir.

Bu çerçevede, yarım zamanlı çalışma düzenlemesinin henüz detayları belli olmamakla birlikte anılan izin hakkından akademisyenlerin yararlanmasının mevcut hukuki şartlarda uygun olmadığını değerlendiriyoruz!