662 bin vatandaş Aile Yılı indiriminden faydalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, THY'nin avantajlı biletleriyle, ailelerin gökyüzünde de birlikte olduğu belirtildi.

Aile Yılı'nda üç kişi ve üzeri ailelerin, THY'nin yurt içi hatlarında yüzde 15 indirimli uçtuğu aktarılarak, 2025'in ilk 9 ayında THY indiriminden 662 bin 499 vatandaşın faydalandığı kaydedildi.