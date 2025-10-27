Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çağlayan'da hareketli dakikalar! Silah sesleri duyuldu

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen bir kişi yanındaki silahı başına dayadı, havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kişi, bacağına ateş edip kendisini vurarak yaraladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 11:40, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 11:44
Olay, saat 10.10 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Elinde silah bulunan kişi, başına silah dayayarak hayatına son vermek istedi.

Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı adam, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden kişi yaralanarak yere yığıldı.

İlk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

