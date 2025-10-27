Çağlayan'da hareketli dakikalar! Silah sesleri duyuldu

Olay, saat 10.10 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Elinde silah bulunan kişi, başına silah dayayarak hayatına son vermek istedi.

Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı adam, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden kişi yaralanarak yere yığıldı.

İlk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.