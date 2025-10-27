Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yıl açılışında konuştu.

Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararını açıklamasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Artık silahın tamamen geride bırakılmasıyla birlikte sadece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz. Bir eli silahta, bir eli sandıkta olmaz. Eli sandıkta olanların bir daha elinin silahta olmamasını diliyoruz ve bunun için her türlü çabayı ortaya koyuyoruz."