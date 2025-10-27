İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

THY uçağında uçuşu durduran şaka: Kabine polis girdi

İstanbul-Batman seferini yapmaya hazırlanan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağında bir yolcu, "Sanki üzerimde bir bomba var." diyerek şaka yaptı. Yolcu polis tarafından uçaktan indirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 13:29, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 13:22
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Batman seferini yapmaya hazırlanan uçağında bomba şakası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; THY'nin İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı.

"SANKİ ÜZERİMDE BOMBA VAR"

Bu sırada bir yolcunun, "Sanki üzerimde bomba var." cümlesini kullanarak şaka yaptığı ileri sürüldü.

Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi.

Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.

UÇAKTAN İNDİRİLDİ

Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı.

Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

