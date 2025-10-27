Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Orta Vadeli Program ve çalışma hayatını geliştirmeye yönelik politikaların etkisiyle işsizlik oranının 29 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken Işıkhan, işsizlik oranının eylülde bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının uyguladıkları İş Pozitif ve Women Up gibi projelerin etkisiyle eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,1 puan azalarak yüzde 11,1'e gerilediğini vurguladı.

Gençlerin çalışma hayatına katılmalarını artırmak için yürütülen projelerin ve destek mekanizmalarının da olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerinin altını çizen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,8 puan azalarak yüzde 14,9'a geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 oldu.

İş gücümüz 35 milyon 566 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise yüzde 53,5 olarak gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde planlı ve emin adımlar atmaya devam edecek, istihdamda tarihi başarılarımızı yenileyeceğiz."