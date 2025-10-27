Harvardlı profesörden Türkiye'nin sağlık sistemine övgü

Hacettepe Üniversitesi'nin davetlisi olarak Ankara'ya gelen vasküler beyin cerrahisinin dünyaca tanınan isimleri arasında yer alan Aziz Sultan, hem konferanslara katıldı hem de üniversite hastanesinde gerçekleştirilen bir beyin ve damar cerrahisi operasyonunu izledi.

Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Aziz Sultan, "Muhteşem bir ziyaret oldu. En yeni teknolojilerle donatılmış dünyanın en iyi cihazlarına sahip nörogirişimsel radyoloji ünitesini ziyaret ettik. Orada yapılan ameliyatlara ve işlemlere dair bilgi aldık. Çok üst düzey ameliyatlar olduğunu gördüm. En önemlisi de çok iyi yetişmiş dünya çapında beyin cerrahlarının ve radyologların olduğunu gördüm" dedi.

Türkiye'nin sağlık sisteminin geldiği noktadan övgüyle bahseden Prof. Dr. Aziz Sultan, özellikle dijital sağlık altyapısına dikkati çekti.

Gördüğü vakalardan ve ameliyatlardan çok etkilendiğini dile getiren Aziz Sultan, "Dünya'nın en zor vakalarını tek tek bana gösterdiler ve nasıl yaptıklarını anlattılar. Yaptıkları işlemler, girişimler, teknikler benim de bir kısmını yeni gördüğüm öğrendiğim teknikler, bu anlamda çok etkilendim" diye konuştu.

Prof. Dr. Aziz Sultan, Sağlık Bakanlığının e-Nabız sistemi üzerinden bütün sağlık verilerinin tek bir elektronik ortamda toplanmasının önemli sağlık araştırmalarına da kapı aralayacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Bu sistem çok önemli bir fırsat sunuyor. Bundan da çok etkilendim. İleride bu konuda da çok büyük işler yapılabilir. Bu konuda Türkiye ile iş birliğine açığız" bilgisini verdi.

"Harvard'a uzanan ilham verici bir yolculuk"

Afganistan'da doğan Prof. Dr. Aziz Sultan, 9 yaşında savaş nedeniyle ülkesinden ayrılarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini ve tıp eğitimini orada tamamladığını anlattı.

Harvard Üniversitesi'ne giden yolda en önemli şeyin kendisine mentörlük yapan hocaları olduğunu aktaran Aziz Sultan, "Farklı disiplinlerle çalışmayı öğrenmem, bana birçok kapıyı açtı. Aynı beceriler, çocuk yaşta Afganistan'dan çıkıp Amerika'ya gitmemi sağladığı gibi bugün de Harvard'daki iş birliği kültürünü güçlendiriyor" görüşünü paylaştı.

"Gençlere tavsiyem, çok çalışın ve çok okuyun"

Harvardlı olma hayali kuran ve beyin cerrahisi gibi zorlu bir alanda ilerlemek isteyen gençlere de tavsiyelerde bulunan Aziz Sultan, eğitimin gücüne vurgu yaptı.

Prof. Dr. Aziz Sultan, en temel şeyin çok çalışmak ve çok iyi hazırlanmak olduğunu belirterek, "Eğitim çoğu zaman yoksulluktan da çıkışın en önemli yolu. Bunun yanında çok sıkı çalışmak gerekiyor. Asistanlık zamanımda haftada 100-110 saat çalıştığım zamanları hatırlıyorum. Beyin cerrahisi gibi zor bir ihtisasta ilerlemek için dayanıklı olmak ve her türlü zor senaryoya hazırlanmak gerekiyor. Bu anlamda ilerlemek isteyen gençlere de tavsiyem çok okusunlar ve çok çalışsınlar" sözlerini sarf etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi israhatgahı Anıtkabir'i ziyaretinde de gördüklerinden çok etkilendiğini aktaran Aziz Sultan, "Atatürk'ün savaş zamanında bile 4 bin kitaplık bir kütüphanesinin olduğunu gördüğümde çok etkilendim. O zamanlarda bile bu temelleri atmak için böylesi bir birikimi oluşturmak gerekiyor ve eğitim gerçekten çok önemli. Bıkmadan, usanmadan çok çalışmak gerekiyor" dedi.

"Robotik cerrahi ve yapay zeka ile uzaktan ameliyat mümkün olacak"

Prof. Dr. Aziz Sultan, gelişen teknolojilerin tıptaki yerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Yapay zeka ve robotik cerrahinin, geleceğin sağlık sistemini değiştireceğini vurgulayan Aziz Sultan, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ve robotik teknolojilerle yakın gelecekte oturduğunuz yerden çok uzakta, örneğin, inme geçiren bir hastaya yardımcı olmanız ve bütün sistemi onun tedavisi üzerine kurgulamanız veya kilometrelerce uzaktaki bir hastayı robotik cerrahiyle tedavi edebilmeniz mümkün olacak. Bunlar çok heyecan verici gelişmeler.

Türkiye, bu anlamda altyapısının çok kuvvetli olması nedeniyle geleceğe en hazırlıklı ülkelerden biri olacak."