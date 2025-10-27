İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu sorusuna yanıt
Kurtulmuş: Artık sadece demokrasinin konuşulduğu döneme gireceğiz
TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor
Bakan Yerlikaya: 110 bin yeni yaka kamerası alınacak
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 20 gözaltı
Yetki belgesiz araç satanlara 102 milyon TL ceza
500 bin konut projesinde fiyatlar belli oldu
e-Devlet'te SGK kolaylığı: 180 hizmet tek noktada
Deniz ulaşımına 'fırtına' engeli: Çok sayıda sefer iptal
'Casusluk' soruşturmasında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'a tutuklama kararı!
SGK ve Emeklilikte Yeni Düzenlemeler: Maaşlar Artacak
Soğuk hava dalgası geliyor, yağışlar kuvvetleniyor
Konya'da askeri araç şarampole düştü: 4 yaralı
Bayrampaşa Belediyesi seçimlerini Ak Parti adayı kazandı
Son hafta: 1,9 milyon kişinin ehliyeti geçersiz olacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal Medya Yasası yolda!
Öğrenciler fabrika gibi çalışıyor! 18 okuldan 230 milyon lira ciro
Bu meslekler 2030'u göremeyebilir: İşte en riskli meslekler!
Maaşları 80 bine dayandı! Futbolcu gibi başka teknelere transfer oluyorlar
Casusluk soruşturmasında Hüseyin Gün itirafçı oldu
180 SGK işlemi tek tıkla: İşte en çok gerçekleştirilen işlemler
Trafik cezalarını artıran yeni yasa askıya alındı
3 ürün grubunda satışlar yasaklandı: Daha önce verilen siparişler ne olacak?
Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
Tarım ve Orman Bakanlığı personeline verilecek promosyon netleşti
Eski tip ehliyetler için geri sayım başladı: Süre uzatılmayacak!
Yargıtay Daire Başkanı Abdullah Yaman'dan Yeni Şafak'a sert yanıt
PKK'nın silah bırakmasına ilişkin ilk açıklamalar...
Dışişleri: Karadağ'daki gelişmeler yakından takip ediliyor

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da yaşanan gelişmelerin ardından Podgoritsa makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz sürdürüldüğünü ve Türk vatandaşlarının güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 14:22, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 14:26
Bakanlık, Karadağ'da yaşanan gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Hafta sonu Karadağ'da, Türk vatandaşlarını da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, "Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gelişmelerin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilerek, Karadağ makamlarıyla temasın ve eş güdümün kesintisiz şekilde sürdürüldüğü aktarıldı.

Karadağ medyasında Podgoritsa kentinde Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları yer almış, ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını belirtmişti.

