Bartın'da ters yönde ilerleyen sürücüye 9 bin TL ceza
Bartın-Amasra kara yolunda ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye sokan cipin sürücüsüne 9 bin 267 TL para cezası kesildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Ekim 2025 14:38, Son Güncelleme : 27 Ekim 2025 14:39
Bartın-Amasra kara yolunun Uğurlar mevkisinde dün ters yönde ilerleyen bir cip, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 9 BİN 267 LİRA CEZA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri, cipin plakasını ve sürücüsünü kısa sürede tespit etti.
Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlenen sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.